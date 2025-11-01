Все новости
В мире
101
сегодня, 15:04

Группа российских туристов устроила акцию протеста в одном из отелей на Кубе

Пятнадцать российских туристов устроили акцию протеста в лобби одного из отелей на Кубе, отказываясь заселяться в номера.

Российские туристы устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели на Кубе, куда их перенаправили из-за урагана «Мелисса», — пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По его данным, 30 октября самолет с российскими туристами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин из-за бушующей на острове стихии. Тогда борт был перенаправлен на курорт Варадеро. Россиян сначала пообещали довезти до их отелей в Ольгине на автобусах, но позже объявили, что им придется провести отпуск в местных гостиницах.

В итоге 25 россиян отвезли в отель Los Cactus, но 15 из них отказались от заселения и устроили забастовку возле ресепшена — они спят там уже третьи сутки, а также жалуются на нехватку еды и усталость. На опубликованных кадрах они объясняют, что хотят добиться заселения в оплаченные отели. Кроме того, они рассказали, что отель в Варадеро дешевый и грязный.

Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.
туристы
протест
Куба
