Группа российских туристов устроила акцию протеста в одном из отелей на Кубе
Пятнадцать российских туристов устроили акцию протеста в лобби одного из отелей на Кубе, отказываясь заселяться в номера.
По его данным, 30 октября самолет с российскими туристами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин из-за бушующей на острове стихии. Тогда борт был перенаправлен на курорт Варадеро. Россиян сначала пообещали довезти до их отелей в Ольгине на автобусах, но позже объявили, что им придется провести отпуск в местных гостиницах.
В итоге 25 россиян отвезли в отель Los Cactus, но 15 из них отказались от заселения и устроили забастовку возле ресепшена — они спят там уже третьи сутки, а также жалуются на нехватку еды и усталость. На опубликованных кадрах они объясняют, что хотят добиться заселения в оплаченные отели. Кроме того, они рассказали, что отель в Варадеро дешевый и грязный.
Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.
