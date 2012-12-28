Все новости
В России
92
сегодня, 15:00

В РФ введут отдельный вид соцконтракта для участников СВО

Для тех, кто решит открыть или развивать собственное дело в рамках социального контракта, предусмотрена возможность получения единовременной выплаты до 350 тысяч рублей.

С 1 января 2026 года в России появится новый вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО), которые хотят начать свой бизнес, — рассказали на сайте Министерства труда России.

«1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции», — говорится в публикации.

В рамках нового контракта бывшие военнослужащие смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей на развитие своего дела, при этом не потребуется оценка уровня среднедушевого дохода. Также предусмотрена возможность получения поддержки на обучение или повышение квалификации, — пишут «Известия».

Кроме того, в ведомстве отметили, что процедура контроля за реализацией соцконтракта станет более удобной и быстрой. В частности, появится возможность отправлять отчетные документы и ставить подпись в электронной форме.

Изменения вступят в силу в соответствии с постановлением правительства, которое разработано для реализации поручения президента России Владимира Путина по итогам его встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в марте 2025 года.

Министр труда Антон Котяков отметил, что такие меры обеспечат дополнительную поддержку участникам СВО и их семьям, помогут преодолеть временные трудности и улучшить качество жизни.

Система социального контракта была введена в 2020 году и с тех пор охватывает граждан, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В 2024 году было заключено 204,7 тысяч социальных контрактов, которыми были охвачены порядка 552,1 тысяч человек. В результате 75,5% граждан смогли улучшить финансовое положение, а почти 45% — выйти из бедности.
СВО
соцконтракт
