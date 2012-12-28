«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
В РФ вводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
С начала последнего осеннего месяца вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду.
За неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц начинает действовать штраф в размере до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.
Такжкее ужесточается ответственность иностранных агентов. Вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, если лицо с этим статусом уже нарушало порядок деятельности иноагента или имеет судимость за это преступление.
С ноября усиливается контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет.
По словам Володина, дополнительный механизм позволит повысить контроль за иностранными гражданами, что способствует снижению количества правонарушений и преступлений.
