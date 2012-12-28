Все новости
В России
12
25 минут назад

В РФ вводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

С начала последнего осеннего месяца вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России с ноября вступают в силу ряд законов, в том числе о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду, — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

За неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц начинает действовать штраф в размере до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.

Такжкее ужесточается ответственность иностранных агентов. Вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, если лицо с этим статусом уже нарушало порядок деятельности иноагента или имеет судимость за это преступление.

С ноября усиливается контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет.

По словам Володина, дополнительный механизм позволит повысить контроль за иностранными гражданами, что способствует снижению количества правонарушений и преступлений.
отопление
наршения
штрафы
