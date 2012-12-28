Все новости
В России
51
сегодня, 11:04

Эксперты отыскали самое длинное слово в русском языке из 55 букв

На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», — передает РИА Новости.

Оно состоит из 55 букв, рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Павел Катышев.

Чтобы найти это слово, сотрудники института воспользовались помощью искусственного интеллекта, сообщил Катышев. Данное прилагательное можно встретить в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — название химического соединения, которое описывает молекулу, состоящую из нескольких структур: пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности — например, при разработке новых лекарств.

Название данного химического соединения — пример того, как химики «зашифровывают» сложные молекулярные структуры. Подобные термины формируют по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК, IUPAC) [2]: они должны отражать структуру молекулы, ее класс и другие свойства.

В топе самых длинных слов в русском языке — в основном химические соединения: гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин (50 букв); кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат (48 букв); метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин (44 буквы).

Также в число самых длинных слов попали «превысокомногорассмотрительствующий», «рентгеноэлектрокардиографического», «фиброэзофагогастродуоденоскопия» и другие.

Как отметил Павел Катышев, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова.

«Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — отметил эксперт.
русский язык
слова
0
0
0
0
0

