В России
41
сегодня, 10:07

В ноябре ожидается избыток осадков в четырех округах России

В ноябре ожидается избыток осадков на территории Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что избыток осадков в ноябре будет отмечаться на территориях Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

«Избыток осадков в ноябре будет отмечен на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, также на севере Урала, это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Избыток осадков прогнозируется на юге Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. И на юго-западе Дальневосточного федерального округа будет избыток влаги, это и Забайкальский край, и Бурятия», — сообщил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, дефицит осадков в ноябре прогнозируется практически по всему Центральному федеральному округу, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии, — передает ТАСС.

«На остальной территории России осадков в ноябре ожидается около нормы», — резюмировал синоптик.
осадки
природа
