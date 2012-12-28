Все новости
В России
163
вчера, 17:40

Фрагменты замеченного над Москвой метеорита упали в районе трассы на Петербург

Ученые раскрыли траекторию падения замеченного над Москвой метеорита.

Фрагменты замеченного над Москвой метеорита выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Части фрагментов могли долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, — рассказали на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«По полученным данным, в атмосферу Земли вошел и был разрушен в ней железный или железно-каменный метеорит размером около 1 м. Согласно результатам триангуляции движения тела по 274 измерениям небесное тело вошло в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с под углом около 14 градусов к поверхности», — говорится в сообщении.

Небесное тело стало заметно на высоте примерно 150 км в районе Вологодской области. Пролетев над Вологдой и Череповцом, метеорит дважды взорвался в небе — сначала на высоте около 42 км, затем окончательно разрушился на высоте 32 км в районе Пестово Новгородской области.

Ученые отмечают, что в момент взрывов жители ближайших районов могли наблюдать сильные световые вспышки и слышать звуковые удары. Фрагменты метеорита могли упасть в районе между городами Боровичи, Вышний Волочёк, Максатиха и Пестово.

По предварительным оценкам, на Земле могли сохраниться мелкие обломки размером около сантиметра и несколько более крупных фрагментов, сопоставимых с мячом. Однако найти их будет сложно из-за болотистой и труднодоступной местности предполагаемого падения.

27 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что снятый над Москвой космический объект мог быть астероидом. Уточнялось, что скорость движения объекта достигала от 14 до 30 км/с, что характерно для астероидов. При этом траектория полета, предположительно, проходила в 350–700 км к северу от столицы, — пишут «Известия».
метеорит
космос
