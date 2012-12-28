В РФ могут перейти на 12-летнее школьное обучение

Заместитель секретаря российской Общественной палаты Владислав Гриб заявил о готовности России к переходу на 12-летнее школьное обучение. Владислав Гриб отметил, что в большинстве развитых стран 12-летнее образование начинается с шести лет, и российские дети не уступают своим сверстникам из Японии, Китая и Европы.