Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
В России
111
вчера, 16:58

В РФ могут перейти на 12-летнее школьное обучение

Заместитель секретаря российской Общественной палаты Владислав Гриб заявил о готовности России к переходу на 12-летнее школьное обучение. Владислав Гриб отметил, что в большинстве развитых стран 12-летнее образование начинается с шести лет, и российские дети не уступают своим сверстникам из Японии, Китая и Европы.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени, — передает РИА Новости.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники», — сказал Гриб.

По его словам, в России сокращается число первоклассников, однако он подчеркнул, что это не должно приводить к уменьшению числа педагогов. Замсекретаря ОП РФ отметил, что переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

«Идея 12-летнего школьного образования на самом деле уже де-факто реализуется в нашей стране. Последний год обучения в дошкольных учреждениях, таких как детские сады, можно рассматривать как подготовку к школе, или «нулевку». Это особенно актуально для городов-миллионников, где есть возможность организовать такие программы», — добавил Гриб.

По его словам, не у всех семей есть возможность отдать детей в детский сад из-за нехватки мест или других обстоятельств, и в малых городах и селах ситуация особенно сложная. При этом школьное образование остается обязательным, а программы старших дошкольных групп фактически приближаются к начальному обучению — дети уже осваивают буквы, математику и другие основы, — отметил он.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что обсуждение перехода к 12-летнему обучению — лишь начало диалога и не подразумевает немедленных изменений. Он указал на то, что в технологически развитых странах этот процесс уже идет, и обществу стоит внимательно рассмотреть данный вопрос. По словам эксперта, интерес детей к учебе проявляется все раньше, он рассказал, что его сын в шесть лет уже частично занимается по учебникам второго класса.
образование
обучение
