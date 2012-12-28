«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
В России
108
сегодня, 16:23
В Краснодарском крае предотвратили теракт на железной дороге
Сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся теракт на железной дороге в Краснодарском крае. По версии следствия, фигурант инициативно связался «с представителем проукраинской террористической организации».
Уточняется, что фигурант самостоятельно вышел на связь с представителем проукраинской террористической организации. По его указанию мужчина изготовил зажигательную смесь и собирался поджечь электрооборудование на железной дороге.
Правоохранительные органы задержали злоумышленника при попытке подойти к месту преступления. В результате инцидента пострадавших нет.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (призывы к действиям против безопасности государства) УК РФ. Фигурант является гражданином России 1981 года рождения.
0
0
0
0
0
Комментарии