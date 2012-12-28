«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Самозанятые могут претендовать на пенсию при определенных взносах в Соцфонд
Самозанятым гражданам для получения страховой пенсии по старости в размере 25 тысяч рублей необходимо ежегодно платить в Социальный фонд России около 447,5 тысячи рублей в течение 15 лет.
Соответствующие взносы должны поступать в Соцфонд в течение 15 лет. При соблюдении условий самозанятый может рассчитывать на пенсию в размере 25 тысяч рублей. Столько выплата составляет в 2025 году.
«Накопление 110,455 пенсионных баллов обеспечит получение пенсии в размере 25 тысяч рублей. Соответственно, чтобы самозанятому получать страховую пенсию по старости в размере 25 тысяч рублей, ему необходимо 15 лет платить в Соцфонд России сумму 447 498,54 рублей ежегодно», — рассказала Татьяна Подольская.
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Эта выплата стала наиболее массовым видом соцподдержки.
