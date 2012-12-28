На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
В МВД предупредили россиян о схеме мошенников с «голосованием» за детей в конкурсе
Традиционная мошенническая схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует: вместо одной просьбы перейти по ссылке аферисты теперь строят многоэтапную подделку.
«Мошенники... клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», — говорится в Telegram-канале ведомства.
После создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, запретив им писать сообщения и пытаясь убедить их перейти по опасной ссылке.
«Итог: компрометация аккаунта, кража данных или загрузка вредоносного ПО», — предупредили в киберполиции.
