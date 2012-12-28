На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
В России
47
44 минуты назад
В РФ хотят обязать владельцев опасных собак приобретать страховки
Авторы инициативы заявили, что пострадавшим от животных сложно получить компенсацию, а суды часто затягиваются. Страховые выплаты могут составить до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества.
Проектом закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак» предлагается обязать владельцев таких собак страховать риск гражданской ответственности за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Отмечается, что страховые выплаты составят до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества, — передает ТАСС.
Авторы законопроекта отмечают, что действующие меры регулирования не обеспечивают гарантированного возмещения ущерба пострадавшим, поскольку на практике взыскание компенсаций через суд нередко затягивается. Введение обязательного страхования, по их мнению, позволит повысить уровень защиты граждан и усилить ответственность владельцев опасных собак.
В утвержденный правительством РФ перечень потенциально опасных собак входит 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Владельцы обязаны выгуливать таких животных на поводке и в наморднике. В случае нарушения этих требований и нападения собаки на человека владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.
Уточняется, что законопроект не распространяется на служебных собак, используемых при обеспечении обороны, охраны общественного порядка и безопасности государства. Правила обязательного страхования и тарифы будут устанавливаться Банком России.
0
0
0
0
0
Комментарии