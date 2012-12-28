Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
В России
47
44 минуты назад

В РФ хотят обязать владельцев опасных собак приобретать страховки

Авторы инициативы заявили, что пострадавшим от животных сложно получить компенсацию, а суды часто затягиваются. Страховые выплаты могут составить до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества.

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак, который предусматривает выплаты до 1 млн рублей при причинении вреда жизни или здоровью человека. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Проектом закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак» предлагается обязать владельцев таких собак страховать риск гражданской ответственности за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Отмечается, что страховые выплаты составят до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества, — передает ТАСС.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие меры регулирования не обеспечивают гарантированного возмещения ущерба пострадавшим, поскольку на практике взыскание компенсаций через суд нередко затягивается. Введение обязательного страхования, по их мнению, позволит повысить уровень защиты граждан и усилить ответственность владельцев опасных собак.

В утвержденный правительством РФ перечень потенциально опасных собак входит 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, отто, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Владельцы обязаны выгуливать таких животных на поводке и в наморднике. В случае нарушения этих требований и нападения собаки на человека владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.

Уточняется, что законопроект не распространяется на служебных собак, используемых при обеспечении обороны, охраны общественного порядка и безопасности государства. Правила обязательного страхования и тарифы будут устанавливаться Банком России.
собаки
животные
страховка
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить