В РФ хотят обязать владельцев опасных собак приобретать страховки

Авторы инициативы заявили, что пострадавшим от животных сложно получить компенсацию, а суды часто затягиваются. Страховые выплаты могут составить до 1 млн рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью человека и до 200 тысяч рублей при повреждении имущества.