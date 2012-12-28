На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
На Крымском мосту введут запрет на движение электромобилей
С 3 ноября будет запрещено движение электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту при подъезде со стороны Краснодарского края.
Уточняется, что движение ограничат на участке трассы Новороссийск — Керчь от развязки на станицу Тамань.
Соответствующие изменения в постановление подписал 30 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Ввести с 00 часов 00 минут [мск] 3 ноября 2025 года ограничение движения со стороны Таманского полуострова гибридных автомобилей и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от километра 134+660 до км 145+400 в направлении автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в постановлении.
Однако для грузовиков и электрических автомобилей, а также гибридных машин остается доступным сухопутный маршрут в Крым через Запорожскую и Херсонскую области, начиная от Таганрога и до Джанкоя, — пишут «Известия».
