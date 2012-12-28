На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий МРОТ в 27 093 рубля с 1 января 2026 года.
Поправка вносится к правительственному законопроекту об установлении МРОТ в размере 27 093 рубля с 1 января 2026 года, который был принят Госдумой в первом чтении на минувшей неделе.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — говорится в таблице поправок, предлагаемых парламентариями.
Сенатор Гибатдинов отметил, что сумма в 45 тысяч рублей, которая предлагается парламентариями от КПРФ, обоснована расчётами учёных и экспертов. По его мнению, это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях.
«Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России. Учитывая огромную инфляцию, повышение налоговой нагрузки на граждан, говорить о достаточном размере оплаты труда на уровне 27 тысяч нельзя. На эти деньги невозможно жить работающему человеку», — считает политик.
