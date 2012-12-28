На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
В России
352
сегодня, 11:29
1
Мантуров объяснил введение повышенных ставок на утильсбор
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который взимается с каждого произведенного или ввезенного автомобиля и предназначен для финансирования последующей утилизации транспортного средства. Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утильсбора до 2030 года.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что правительство РФ собирается ввести утильсбор, так как это поможет сделать локальное производство более выгодным.
«Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», — заявил он.
По словам Мантурова, комплексный подход, который учитывает интересы всех сторон, «дает свой эффект».
Вице-премьер также отметил, что правительство не стремится «закрыть» рынок для того, чтобы отечественные производители жили в условиях отсутствия конкуренции. Он добавил, что это затормозит их собственное развитие.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
13
0
2
0
0
Комментарии (1)