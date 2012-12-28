Мантуров объяснил введение повышенных ставок на утильсбор

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который взимается с каждого произведенного или ввезенного автомобиля и предназначен для финансирования последующей утилизации транспортного средства. Постановление правительства предусматривает поэтапную индексацию утильсбора до 2030 года.