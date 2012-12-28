На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Клиенты банков стали жаловаться на увеличение сроков кредитов без предупреждения
Финансовые организации без предварительного уведомления увеличивают сроки кредитования, пересматривают процентные ставки и меняют размер ежемесячных платежей.
Наиболее часто подобные изменения происходят после отключения платных сервисных пакетов, которые ранее давали льготы по кредиту. При этом клиенты не всегда делают это осознанно — пакеты могут быть отключены автоматически при нарушении определенных условий договора. В таких случаях банк формально вправе пересмотреть параметры займа, но для клиентов это становится полной неожиданностью.
«К нам всё чаще обращаются заемщики, которые сталкиваются с односторонним изменением условий: растут ставки, удлиняются сроки или увеличиваются ежемесячные платежи. Это уже не единичные случаи», — сообщил управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.
По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, банки действительно могут менять условия кредитов, но исключительно в рамках закона — если заемщик нарушил договор. «Например, даже незначительная просрочка платежа может стать формальным основанием для повышения процентной ставки», — пояснил он.
Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев отметил, что «невыгодные» условия, как правило, вступают в силу после потери клиентом льготного статуса или отказа от него. «Если эта развилка уже пройдена, вернуть прежние условия обычно невозможно», — подчеркнул эксперт.
