сегодня, 09:59
В Туле четверо погибли и 20 человек пострадали в результате массового ДТП
Количество пострадавших в массовом ДТП с участием трамвая на Пролетарском мосту Тулы возросло до 20, четверо погибли.
По предварительным данным 4 человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Через 6 минут на место ДТП прибыли 12 бригад скорой помощи. Также на месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации города Тулы.
Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города.
Уточняется, что детей среди погибших и раненых нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее полиция региона сообщала, что в Туле произошло ДТП с участием трамвая, двух маршрутных такси и легкового автомобиля. Авария произошла в 07:30 мск на Пролетарском мосту.
