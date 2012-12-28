Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Бизнес
994
сегодня, 10:26

Будущее уже дома у липчан: «Ростелеком» начал установку интернет-роутеров нового поколения в Липецкой области

Отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета «Ростелекома» в Липецкой области, как и по всей стране.

Первая партия устройств уже поступила в Липецк, Елец, а в ближайшее время сетевое оборудование доставят в районы. Оно обеспечивает повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Мощный чипсет нового поколения отвечает за надежную и широкую зону покрытия Wi-Fi, а также лучше справляется с помехами — интернет стабильно работает в многоэтажных домах, где вокруг множество других сетей. Кроме того, для качественного покрытия даже в дальней комнате в квартире не нужна система из нескольких модулей для ретрансляции сигнала, устройство уже оснащено mesh-технологией. Благодаря современным технологиям модуляции сигнала Wi-Fi 6 передает данные в два раза быстрее, чем роутеры предыдущего поколения, видео высокого качества не зависает, а сайты открываются мгновенно.

Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных для множества устройств одновременно, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Это обеспечивает стабильную связь даже при подключении десятков устройств: от смартфонов и ноутбуков, до телевизоров, роботов-пылесосов и других умных устройств. Кроме того, роутер умно расходует энергию подключенных устройств, что продлевает время их работы между зарядками.

Роутеры собирают на заводе в Москве – репортаж оттуда можно прочитать по ссылке.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:
«Новое поколение интернет-роутеров перестает быть привилегией для тех, кто готов самостоятельно выбирать и настраивать устройства. “Ростелеком” первым начал масштабное внедрение домашних роутеров шестого поколения по всей стране. Новые устройства обеспечивают молниеносную скорость, стабильную работу с любым количеством девайсов семьи, эффективную экономию энергии и мощную защиту от киберугроз. Это не только технические улучшения, но и реальная экономия времени, денег и нервов, а теперь еще и базовый стандарт для каждого абонента независимо от его местожительства».

Ранее «Ростелеком» уже модернизировал магистральное оборудование и узлы связи в Липецкой области, а также домовые сети в липецких многоквартирных домах, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой. Новые роутеры сделают интернет-серфинг более комфортным для самых активных пользователей.

Роутеры шестого поколения могут выбрать как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета «Ростелекома». Новые клиенты могут взять оборудование в аренду в рамках акции «Тест-драйв», которая позволяет попробовать все преимущества домашнего интернета и других цифровых сервисов «Ростелекома» в течение 30 дней бесплатно.

Настройку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для этого необходимо оформить заявку на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

ПАО «Ростелеком». Реклама

Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить