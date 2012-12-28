Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
В РФ будут штрафовать за автомобильные номера без флага
Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков.
С января 2025 года езда на автомобиле без российского триколора на государственном номере приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами. В таком случае водитель будет привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.
В РФ в 2025 году вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», согласно которому все номера автомобилей должны иметь изображение флага России. Он размещается в правом нижнем углу. Такое нововведение является обязательным для всех новых регистраций и перерегистраций транспортных средств.
При этом новая норма не касается автомобилей, которые были зарегистрированы до 1 января 2025 года. Если номера были получены до начала 2025 года как положено и соответствовали действующему стандарту, то это не является нарушением. Водителя не привлекут к ответственности за управление автомобилем с установленными на нем нестандартными знаками.
