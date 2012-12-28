Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
В России
46
сегодня, 11:43
ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму
Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов. Задержанный признался в подготовке теракта.
Уточняется, что спецслужбами был задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram.
С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства.
В ходе обыска у задержанного обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции. После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.
Задержанный дал признательные показания, в его отношении следственным отделом УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.
Киевским районным судом Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
0
0
0
0
0
Комментарии