«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений
Общество
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
71-летнего мужчину сбили в Ельце
Происшествия
Липецк обезопасили от возможного подтопления
Общество
Асфальт на подходах к Петровскому мосту будут менять ночами
Общество
«К лесу передом, к пассажирам задом»
Общество
Сиделка обокрала пожилую подопечную
Происшествия
В Ельце цветут сады, в Липецке — горох, в Ильино —калужница
Общество
У бесхозной сумки с деньгами нашелся владелец
Общество
Липчанка стала главной красавицей чемпионата Тульской области по бодибилдингу
Спорт
В России
46
сегодня, 11:43

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму

Во время обыска у задержанного нашли готовую бомбу весом более 400 граммов. Задержанный признался в подготовке теракта.

ФСБ РФ предотвратила террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым, — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что спецслужбами был задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram.

С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска у задержанного обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции. После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.

Задержанный дал признательные показания, в его отношении следственным отделом УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Киевским районным судом Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
