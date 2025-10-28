Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
В мире
39
30 минут назад
В Таиланде в связи с трауром по бывшей королеве изменили правила для туристов
Громкие вечеринки и шумные празднования могут быть восприняты как проявление неуважения.
Уточняется, что в течение ближайших месяцев как местным жителям, так и гостям страны рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. В одежде предпочтение стоит отдавать неярким, приглушенным цветам, особенно вблизи королевских резиденций и на официальных мероприятиях. Хотя ношение черного цвета не является обязательным для туристов, им не следует вести себя слишком раскованно.
Вечеринки с громкой музыкой могут быть восприняты как неуважение. Возможны ограничения доступа или изменения в расписании посещения храмов, государственных учреждений и общественных мероприятий.
Правительство указало на отсутствие всеобщих запретов на проведение мероприятий, однако организаторам рекомендовано адаптировать их программу к текущей обстановке, сделав ее более скромной и тихой. Крупные события, такие как фестиваль Лой Кратонг (5 ноября), пройдут в сокращенном формате. Проведение светового шоу «Виджит Чао Прайя» пока находится под вопросом.
Музыкальный фестиваль «Лео Бич» был отменен в знак почтения к памяти королевы-матери. Решение о проведении легендарных вечеринок в полнолуние на острове Панган в ноябре и декабре пока не принято.
Туристические власти подчеркивают, что большинство праздников не отменяются, а лишь корректируются. Правительство делает ставку на понимание и взаимное уважение. Туристы по-прежнему могут посещать страну, но их поездки должны быть «продуманными и внимательными».
0
0
0
0
0
Комментарии