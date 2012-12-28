В МВД рассказали о схеме мошенников с ошибочным переводом на карту

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, в результате которой граждане лишаются своих средств после сообщений о якобы случайном поступлении на свой счёт. Жертву просят вернуть сумму тем же способом или перевести на «правильный» номер.