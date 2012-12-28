Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
В МВД рассказали о схеме мошенников с ошибочным переводом на карту
Аферисты начали использовать новую мошенническую схему, в результате которой граждане лишаются своих средств после сообщений о якобы случайном поступлении на свой счёт. Жертву просят вернуть сумму тем же способом или перевести на «правильный» номер.
Обычно по мошеннической схеме человеку приходит СМС о поступлении денег на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод» или с терминала оплаты услуг. Затем ему звонит неизвестный и сообщает, что на счет ошибочно переведены деньги. Звонивший просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер. После того как человек переводит указанную сумму, такая же сумма списывается с его счета.
В МВД рекомендуют в случае поступления просьб перевести якобы ошибочно переведенную сумму посоветовать звонившему с чеком о проведенной операции обратиться в отделение банка. Отговорка, что «чек потерян», скорее всего, свидетельствует о том, что общение ведет мошенник.
