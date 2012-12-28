С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
сегодня, 16:02
В ЦБ РФ сообщили о выпуске золотой монеты с изображением Георгия Победоносца
Новая монета отчеканена из золота 999 пробы и имеет вес один килограмм при диаметре сто миллиметров. На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.
Уточняется, что монета имеет номинал в 10 тысяч рублей, и по этому номиналу обязательна к приему во все виды платежей без ограничений.
Монета с Георгием Победоносцем изготовлена из практически чистого золота (999-й пробы) и весит 1 кг. Таким образом, один только металл монеты по установленной ЦБ текущей учетной стоимости золота — 10 787,37 руб. за грамм (на 25 октября) — оценивается примерно в 10,8 млн рублей. При этом цена редких монет часто бывает выше стоимости того металла, из которого те сделаны. Например, такие же монеты с Георгием Победоносцем, выпущенные в России в конце прошлого года, оценивались в 12–16,5 млн рублей, — передает РБК.
Новые монеты будут выпущены в обращение 28 октября общим тиражом всего в 100 экземпляров.
С 2006 года ЦБ РФ неоднократно выпускал инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца. Они чеканились либо из серебра (номиналом 3 рубля), либо из золота (номиналы в 25 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей и 10 тысяч рублей).
