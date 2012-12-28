В ЦБ РФ сообщили о выпуске золотой монеты с изображением Георгия Победоносца

Новая монета отчеканена из золота 999 пробы и имеет вес один килограмм при диаметре сто миллиметров. На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.