С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
В России
64
сегодня, 15:26
Президент РФ подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
Соглашение между Россией и США по утилизации плутония было подписано в 2000 году и предусматривало переработку сторонами по 34 тонны избыточного оружейного плутония.
Соответствующий документ был опубликован 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — говорится в документе.
Это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в 2000 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 т оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В 2016 году действие соглашения было приостановлено указом Путина.
Правительство РФ 31 июля внесло в Госдуму проект закона о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. 8 октября сообщалось, что депутаты Госдумы в рамках пленарного заседания приняли решение о денонсации данного соглашения. 22 октября СМИ сообщили, что на пленарном заседании Совет Федерации России денонсировал соглашение.
0
0
0
0
0
Комментарии