Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Заболеваемость коронавирусом выросла на 24,5%
Здоровье
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Липецкая область вошла в топ-10 по доступности аренды жилья
Общество
62-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и лишилась 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Юрист ущемлял права своих клиентов
Общество
Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием
Общество
Липчанин украл у знакомого телефон, а потом перевёл с его счёта более 300 тысяч рублей
Происшествия
В России
41
35 минут назад

Торговля заявила о проблемах с продуктами в случае фиксации цен

Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут.

Причиной опасений ритейлеров стали поправки, которые министерство предлагает внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», сообщают «Известия». Эти поправки призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары.

«Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на «серый» рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — говорится в письме.

Председатель президиума АКОРТа Станислав Богданов пояснил «Известиям», что подготовка обращения связана с обеспокоенностью всех участников товаропроводящей цепи рисками, которые возникают в связи с введением обязательной доли долгосрочных договоров с фиксированной либо формульной ценой между торговыми сетями и поставщиками продуктов питания. Доля таких договоров в течение года меняется в зависимости от сезонности и переговорных кампаний с поставщиками. Например, когда заканчиваются запасы отечественных овощей борщевого набора, действие долгосрочных контрактов прекращается и начинается новая переговорная кампания на новый сезон.

0
0
0
0
0

