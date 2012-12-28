В России
Торговля заявила о проблемах с продуктами в случае фиксации цен
Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут.
«Опыт прошлых лет (ценовые колебания на гречку, сахар, подсолнечное масло, яйца и т.п.) показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на «серый» рынок и негативным изменениям в инвестиционных планах хозяйствующих субъектов. В связи с этим, цель законопроекта, определяемая как обеспечение стабильности рыночных цен (в условиях рыночной экономики) представляется недостижимой», — говорится в письме.
Председатель президиума АКОРТа Станислав Богданов пояснил «Известиям», что подготовка обращения связана с обеспокоенностью всех участников товаропроводящей цепи рисками, которые возникают в связи с введением обязательной доли долгосрочных договоров с фиксированной либо формульной ценой между торговыми сетями и поставщиками продуктов питания. Доля таких договоров в течение года меняется в зависимости от сезонности и переговорных кампаний с поставщиками. Например, когда заканчиваются запасы отечественных овощей борщевого набора, действие долгосрочных контрактов прекращается и начинается новая переговорная кампания на новый сезон.
