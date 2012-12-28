В России
У корейцев самый высокий риск заражения гриппом и его осложнений
«Речь об определенной мутации в гене IFITM3, который является одним из ключевых компонентов врожденной иммунной системы», — уточнила директор Центра координации подготовки кадров для генетических технологий Пироговского университета Алина Гамисония.
По ее словам, он вырабатывается в ответ на сигналы интерферона и работает как защитник клетки, препятствуя проникновению вируса гриппа и многих других, например, SARS-CoV-2, Марбург и Эболы, в цитоплазму. По сути, он «запирает вирус», не давая ему начать размножаться.
«Мутация, которую изучали генетики, приводит к укорочению белка IFITM3. Он становится менее стабильным и хуже выполняет свою защитную функцию», — добавила она.
Гамисония отметила, что по данным корейских исследований, частота генотипа, уязвимого для вируса гриппа, оценивается в Корее в районе 30–35%. Также, по ее словам, крупное исследование в Китае показало, что среди пациентов с тяжелым свиным гриппом такой генотип встречался в шесть раз чаще, чем в контрольной группе с легким течением болезни. В Китае ген с такой «неприятной» мутацией встречается примерно в 50% случаев.
«Буряты, якуты и монголы — это коренные народы Сибири и Центральной Азии, чей генетический пул имеет восточноазиатское происхождение, поэтому высокая частота риска заражения гриппом в этих популяциях и его осложнений, сопоставима с другими народами Восточной Азии», — объяснила Алина Гамисония.
