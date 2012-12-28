Все новости
В России
37
47 минут назад

У корейцев самый высокий риск заражения гриппом и его осложнений

Среди живущих в России этносов у корейцев выше всего предрасположенность к заражению гриппом и его осложнениям, сообщили «Известиям» генетики. По их данным, мутация в гене, отвечающем за заболеваемость и тяжелое течение выявлена почти у 32% представителей этого народа. Также риск заражения гриппом и его тяжелого течения высок у бурятов, монголов и якутов. У других российских этносов вероятность заболеть существенно ниже. А вовсе отсутствуют такие риски у горских евреев, кабардинцев, черкесов и адыгейцев.

«Речь об определенной мутации в гене IFITM3, который является одним из ключевых компонентов врожденной иммунной системы», — уточнила директор Центра координации подготовки кадров для генетических технологий Пироговского университета Алина Гамисония.

По ее словам, он вырабатывается в ответ на сигналы интерферона и работает как защитник клетки, препятствуя проникновению вируса гриппа и многих других, например, SARS-CoV-2, Марбург и Эболы, в цитоплазму. По сути, он «запирает вирус», не давая ему начать размножаться.

«Мутация, которую изучали генетики, приводит к укорочению белка IFITM3. Он становится менее стабильным и хуже выполняет свою защитную функцию», — добавила она.

Гамисония отметила, что по данным корейских исследований, частота генотипа, уязвимого для вируса гриппа, оценивается в Корее в районе 30–35%. Также, по ее словам, крупное исследование в Китае показало, что среди пациентов с тяжелым свиным гриппом такой генотип встречался в шесть раз чаще, чем в контрольной группе с легким течением болезни. В Китае ген с такой «неприятной» мутацией встречается примерно в 50% случаев.

«Буряты, якуты и монголы — это коренные народы Сибири и Центральной Азии, чей генетический пул имеет восточноазиатское происхождение, поэтому высокая частота риска заражения гриппом в этих популяциях и его осложнений, сопоставима с другими народами Восточной Азии», — объяснила Алина Гамисония.

грипп
