В ЦБ РФ хотят расширить периметр валютного контроля

Банк России инициировал расширение периметра валютного контроля. Регулятор намерен учитывать ряд операций, которые ранее не попадали в фокус внимания. Нововведения затронут расчеты с использованием цифровых прав, векселей и драгоценных металлов.