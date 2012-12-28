В России
80
сегодня, 14:26
В ЦБ РФ хотят расширить периметр валютного контроля
Банк России инициировал расширение периметра валютного контроля. Регулятор намерен учитывать ряд операций, которые ранее не попадали в фокус внимания. Нововведения затронут расчеты с использованием цифровых прав, векселей и драгоценных металлов.
Сейчас валютный контроль распространяется на валютные операции резидентов, любые их операции с нерезидентами, а также на операции нерезидентов в рублях.
Внесение изменений в инструкцию в пояснительной записке к проекту объясняется результатами анализа правоприменительной практики, в частности расширением инструментария, используемого для расчетов между резидентами и нерезидентами.
Как пояснили в регуляторе, изменения не предполагают ужесточения правил совершения операций резидентами и нерезидентами, а вносятся исключительно для целей обеспечения учета таких операций.
«В частности, на нерезидентов не возлагаются никакие дополнительные обязанности по представлению в уполномоченные банки документов и информации для целей валютного контроля. Такая информация (о коде вида операции) будет отражаться уполномоченными банками самостоятельно», — отметили в пресс-службе регулятора.
В Ассоциации банков «Россия» отметили, что собирают мнения банковского сообщества по данному вопросу. Замечания к проекту принимаются до 3 ноября, следует из сопроводительных материалов.
Предлагаемые меры нацелены на повышение прослеживаемости валютных потоков, сокращение возможностей обхода ограничений и минимизацию рисков утечки капитала, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин добавляет, что в результате ЦБ получит полную картину движения иностранной валюты через российскую банковскую систему, независимо от резидентства сторон, тем самым будет устранена оставшаяся «слепая зона».
0
0
0
1
0
Комментарии