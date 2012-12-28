Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Читать все
«В подвале поселились черви»
Общество
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Заболеваемость коронавирусом выросла на 24,5%
Здоровье
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
Липецкая область вошла в топ-10 по доступности аренды жилья
Общество
62-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и лишилась 1,2 миллиона рублей
Происшествия
Юрист ущемлял права своих клиентов
Общество
Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием
Общество
Липчанин украл у знакомого телефон, а потом перевёл с его счёта более 300 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
В России
80
сегодня, 14:26

В ЦБ РФ хотят расширить периметр валютного контроля

Банк России инициировал расширение периметра валютного контроля. Регулятор намерен учитывать ряд операций, которые ранее не попадали в фокус внимания. Нововведения затронут расчеты с использованием цифровых прав, векселей и драгоценных металлов.

ЦБ РФ планирует расширить границы валютного контроля, обязав уполномоченные банки собирать информацию об операциях по счетам нерезидентов в иностранной валюте, валютных операциях, связанных с цифровыми правами, международных расчетах с использованием векселей и драгоценных металлов, — передает РБК со ссылкой на соответствующие поправки.

Сейчас валютный контроль распространяется на валютные операции резидентов, любые их операции с нерезидентами, а также на операции нерезидентов в рублях.

Внесение изменений в инструкцию в пояснительной записке к проекту объясняется результатами анализа правоприменительной практики, в частности расширением инструментария, используемого для расчетов между резидентами и нерезидентами.

Как пояснили в регуляторе, изменения не предполагают ужесточения правил совершения операций резидентами и нерезидентами, а вносятся исключительно для целей обеспечения учета таких операций.

«В частности, на нерезидентов не возлагаются никакие дополнительные обязанности по представлению в уполномоченные банки документов и информации для целей валютного контроля. Такая информация (о коде вида операции) будет отражаться уполномоченными банками самостоятельно», — отметили в пресс-службе регулятора.

В Ассоциации банков «Россия» отметили, что собирают мнения банковского сообщества по данному вопросу. Замечания к проекту принимаются до 3 ноября, следует из сопроводительных материалов.

Предлагаемые меры нацелены на повышение прослеживаемости валютных потоков, сокращение возможностей обхода ограничений и минимизацию рисков утечки капитала, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин добавляет, что в результате ЦБ получит полную картину движения иностранной валюты через российскую банковскую систему, независимо от резидентства сторон, тем самым будет устранена оставшаяся «слепая зона».
экономика
валюта
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить