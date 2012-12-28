В России
В РФ ограничат выдачу льготных кредитов по семейной ипотеке
С будущего года будет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов, оформляемых одной семьей в рамках программы семейной ипотеки.
Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (сейчас семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином РФ.
Как уточнили в Минфине, у супругов при этом сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.
«Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — заявили в министерстве.
Кроме того, власти сохранят до конца 2025 года действующие сейчас уровни возмещения по семейной ипотеке, но с 1 января 2026 года снизят их на 0,5 процентного пункта: размер субсидий по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 п.п., на ИЖС — 2,5 п.п.
Изменения также дают возможность заемщикам рефинансировать комбинированную ипотеку. При оформлении таких кредитов банки по сумме больше 12 млн рублей для столичных регионов или 6 млн руб. для иных регионов могли устанавливать рыночные ставки. Сегодня вслед за снижением ключевой ставки снижаются и рыночные ставки по ипотеке.
«Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком, как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости», — отметили в Минфине.
В настоящее время «Семейная ипотека» является самой массовой программой льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.
