В Южно-Китайского море разбились вертолет и истребитель ВМС США
На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Уточняется, что они упали в море в воскресенье вечером с разницей в полчаса «при выполнении рутинных операций», никто из членов экипажей не пострадал, — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные отряды авианосца подняли из воды трех военнослужащих, находившихся на борту вертолета, и двух катапультировавшихся членов экипажа истребителя.
Проводится расследование причин обоих инцидентов, — заявили в командовании Тихоокеанского флота.
