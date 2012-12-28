Все новости
В мире
4
7 минут назад

В Южно-Китайского море разбились вертолет и истребитель ВМС США

На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Американский вертолет MH-60R и истребитель F/A-18F Super Hornet с авианосца USS Nimitz потерпели катастрофу, выполняя отдельные полеты в районе Южно-Китайского моря, — передает «Интерфакс» со ссылкой на командование Тихоокеанского флота ВМС США.

Уточняется, что они упали в море в воскресенье вечером с разницей в полчаса «при выполнении рутинных операций», никто из членов экипажей не пострадал, — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные отряды авианосца подняли из воды трех военнослужащих, находившихся на борту вертолета, и двух катапультировавшихся членов экипажа истребителя.

Проводится расследование причин обоих инцидентов, — заявили в командовании Тихоокеанского флота.
крушение
катастрофа
0
0
0
0
0

