Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
28-летняя ельчанка лишилась денег после звонка из «налоговой»
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
Один пьяный водитель предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей, другой — 40 тысяч
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сгоревший в гараже, свиньи на кладбище и аферист с сайта объявлений
Общество
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
Данковчанину пришлось вернуть полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей
Происшествия
Бизнес
256
38 минут назад

Трамвайная инфраструктура Липецка обновляется!

В Липецке продолжаются работы по модернизации трамвайной инфраструктуры. На конец октября на трех участках выполнены значительные объемы работ, задействованы более 65 специалистов и 23 единицы современной техники.

В районе Кольца 9-го микрорайона и улицы Московской завершены работы по асфальтированию, установке бортового камня и монтажу шкафов электропитания. Параллельно ведётся подготовка основания под укладку рельсошпальной решетки и засыпка грунта для будущего озеленения.

Изображение WhatsApp 2025-10-24 в 16.26.04_68ffb7d0.jpg

Изображение WhatsApp 2025-10-24 в 16.26.04_df9746de.jpg

На пересечении улиц 3-го Сентября и 1-й Воронежской выполнено асфальтирование переезда, а также установлены ограждения остановочных павильонов и смонтированы шкафы электропитания.

Ведутся работы у остановок «Речная» и «Сырское», включающие соединение рельсовых стыков и монтаж бордюрного камня.

Изображение WhatsApp 2025-10-24 в 16.26.04_e143e466.jpg

Напомним, что работы по обновлению трамвайной инфраструктуры Липецка ведутся концессионером «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» в рамках федеральной программы модернизации электротранспорта. В 2024 году на участке от трамвайного депо до 21-го микрорайона после обновления 12,7 км путей было запущено движение 6 современных низкопольных трамваев, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Важным событием стало открытие в сентябре 2025 года трамвайного движения по обновленному участку от кольца 21-го микрорайона в район тракторного завода. Теперь маршрут трамвая 1к проходит от остановки «Памятник танкистам» через Октябрьский мост до «Улицы Чехова», где организована удобная бесплатная пересадка на трамвай 15-го маршрута для работников промышленных предприятий.

Реклама. ООО «Мовиста Регионы Липецк»

Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
