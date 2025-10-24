Трамвайная инфраструктура Липецка обновляется!

В Липецке продолжаются работы по модернизации трамвайной инфраструктуры. На конец октября на трех участках выполнены значительные объемы работ, задействованы более 65 специалистов и 23 единицы современной техники.

В районе Кольца 9-го микрорайона и улицы Московской завершены работы по асфальтированию, установке бортового камня и монтажу шкафов электропитания. Параллельно ведётся подготовка основания под укладку рельсошпальной решетки и засыпка грунта для будущего озеленения.





На пересечении улиц 3-го Сентября и 1-й Воронежской выполнено асфальтирование переезда, а также установлены ограждения остановочных павильонов и смонтированы шкафы электропитания.

Ведутся работы у остановок «Речная» и «Сырское», включающие соединение рельсовых стыков и монтаж бордюрного камня.





Напомним, что работы по обновлению трамвайной инфраструктуры Липецка ведутся концессионером «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» в рамках федеральной программы модернизации электротранспорта. В 2024 году на участке от трамвайного депо до 21-го микрорайона после обновления 12,7 км путей было запущено движение 6 современных низкопольных трамваев, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Важным событием стало открытие в сентябре 2025 года трамвайного движения по обновленному участку от кольца 21-го микрорайона в район тракторного завода. Теперь маршрут трамвая 1к проходит от остановки «Памятник танкистам» через Октябрьский мост до «Улицы Чехова», где организована удобная бесплатная пересадка на трамвай 15-го маршрута для работников промышленных предприятий.

