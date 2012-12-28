Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Помяли Дашкину машину и уезжают!»
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Красный уровень опасности объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
В Чаплыгине из-за порывов на водопроводе многие улицы остались без воды
Общество
Читать все
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Над сериалом «Хроники русской революции» вместе с Андреем Кончаловским работал липчанин
Культура
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
У капитально отремонтированного 66-го липецкого детсада еще и благоустроят территорию
Общество
Читать все
В России
31
16 минут назад

В РФ могут провести альтернативную Олимпиаду-2026

Обсуждение проведения подобной инициативы вышло на первый план после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

В России обсуждают возможность проведения альтернативной Олимпиады-2026 среди спортсменов, которые не были допущены до Игр в Италии, — передает RT со ссылкой на издание Odds.

Обсуждение проведения подобной инициативы вышло на первый план после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда не допустил россиян до Олимпиады-2026.

Отмечается, что проведение альтернативных Игр планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали от недопуска.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что больше половины членов FIS выступали за возвращение россиян на турниры.
спорт
Олимпиада
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить