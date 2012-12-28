В России
В РФ могут провести альтернативную Олимпиаду-2026
Обсуждение проведения подобной инициативы вышло на первый план после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2026.
Отмечается, что проведение альтернативных Игр планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали от недопуска.
21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустила россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что больше половины членов FIS выступали за возвращение россиян на турниры.
