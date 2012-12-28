В России
В результате массового ДТП с грузовиками на трассе «Сибирь» погиб водитель автовоза
В Нижнеудинском районе сотрудники полиции работают на месте массового ДТП.
Уточняется, что пять транспортных средств уничтожено в результате возгорания. Также известно, что погиб водитель автовоза, — сообщает Телеграм-канал ГУ МВД России по Иркутской области.
Еще три человека пострадали, двое из них были госпитализированы, — передает РИА Новости.
На месте работают экстренные оперативные службы. Движение по трассе перекрыли, есть возможность проезда через Камышет.
