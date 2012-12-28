Все новости
В России
52
56 минут назад

В результате массового ДТП с грузовиками на трассе «Сибирь» погиб водитель автовоза

В Нижнеудинском районе сотрудники полиции работают на месте массового ДТП.

В массовом ДТП около 8 часов утра на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет Нижнеудинского района пострадали восемь автомобилей, из них семь грузовых и одна легковая машина.

Уточняется, что пять транспортных средств уничтожено в результате возгорания. Также известно, что погиб водитель автовоза, — сообщает Телеграм-канал ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще три человека пострадали, двое из них были госпитализированы, — передает РИА Новости.

На месте работают экстренные оперативные службы. Движение по трассе перекрыли, есть возможность проезда через Камышет.
ДТП
грузовики
