Число погибших в результате взрыва в Копейске выросло
Взрыв на территории завода прогремел вечером 22 октября. Причиной детонации стало нарушение техники безопасности. Стены цеха обрушились и завалили сотрудников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 октября сообщил, что всего в результате происшествия пострадали 29. Тогда уточнялось местонахождение 11 человек.
Разбор завалов продолжается до сих пор.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
