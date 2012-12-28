Все новости
В России
48
39 минут назад

Число погибших в результате взрыва в Копейске выросло

Количество жертв взрыва на промышленном предприятии "Пластмасс" в Копейске Челябинской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Взрыв на территории завода прогремел вечером 22 октября. Причиной детонации стало нарушение техники безопасности. Стены цеха обрушились и завалили сотрудников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 октября сообщил, что всего в результате происшествия пострадали 29. Тогда уточнялось местонахождение 11 человек.

Разбор завалов продолжается до сих пор.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
