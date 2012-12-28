Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
В Липецке усилится ветер
Общество
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Происшествия
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
В России
51
46 минут назад

Товары из Казахстана и Киргизии будут временно ввозить в РФ без маркировки

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря 2025 года ввозить в Россию автотранспортом товары из Казахстана и Киргизии без маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ 24 октября опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РЕН ТВ.

"Разрешить... ввоз в РФ... автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза", – говорится в тексте указа.

Импорт ввезенных в РФ товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС при выполнении отдельных условий не будет считаться нарушением таможенных правил и требований к маркировке и нанесению информации, установленных российским законодательством.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить