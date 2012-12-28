Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Товары из Казахстана и Киргизии будут временно ввозить в РФ без маркировки
"Разрешить... ввоз в РФ... автомобильным транспортом товаров из Республики Казахстан и Киргизской Республики, получателями которых являются российские юридические лица, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза", – говорится в тексте указа.
Импорт ввезенных в РФ товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС при выполнении отдельных условий не будет считаться нарушением таможенных правил и требований к маркировке и нанесению информации, установленных российским законодательством.
