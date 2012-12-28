Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
В Липецке усилится ветер
Общество
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью возобновили движение по улице Гагарина
Общество
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
В России
54
47 минут назад

Завершены испытания ракеты «Буревестник»

Завершены испытания межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Об этом заявил 26 октября президент РФ Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ.

"Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая... И вот сейчас решающие испытания завершены", – сказал Путин, отметив, что впереди еще большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство.

По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, ракета "Буревестник" была испытана 21 октября: она находилась в воздухе около 15 часов и преодолела свыше 14 тысяч километров.

"Технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", – заверил Герасимов. "Буревестник" способен обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Это было подтверждено в ходе испытаний.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить