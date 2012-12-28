Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
47 минут назад
Завершены испытания ракеты «Буревестник»
"Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Более того, я помню, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая... И вот сейчас решающие испытания завершены", – сказал Путин, отметив, что впереди еще большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство.
По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, ракета "Буревестник" была испытана 21 октября: она находилась в воздухе около 15 часов и преодолела свыше 14 тысяч километров.
"Технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", – заверил Герасимов. "Буревестник" способен обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны. Это было подтверждено в ходе испытаний.
