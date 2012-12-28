Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Происшествия
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
Выходные в Липецке: гастролёры из Белгорода, мужское и женское, лучшие танцоры региона
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
В Липецке усилится ветер
Общество
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Читать все
Езду машины по встречной полосе внутри района изучат полицейские
Культура
Беспилотник сбит над Липецкой областью
Происшествия
Олень обнаружен во дворе частного дома в Хлевенском районе
Общество
На Соколе ветром свалило дерево у дома
Происшествия
В Ельце частично прекращена подача воды из-за аварии на водозаборе
Общество
Агрессивный пассажир изуродовал автомобиль таксиста
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Неделя 48
В Липецкой области до +13
Погода в Липецке
Ночью возобновили движение по улице Гагарина
Общество
Читать все
Общество
534
сегодня, 08:35

Ночью возобновили движение по улице Гагарина

Правда, из-за завершения ремонта в нескольких домах сегодня отключат отопление.

Минувшей ночью в Липецке возобновили движение по одной из центральных улиц – Гагарина и улице Липовской. Ограждения убрали, машины поехали без ограничений.

Как сообщили в компании «РИР-Энерго», здесь была завершена реконструкция участка теплосети диаметром 500 мм. Энергетики заменили более 300 метров старых труб на новые - в современной ППУ-изоляции, которые обещают прослужить десятилетия.

Правда, из-за ввода новых труб в эксплуатацию, нескольким окрестным домам с 9:30 до 17:30 отключат отопление. В этот список попали:

ул. Гагарина, 57, 59, 61;
ул. Игнатьева, 30, 32, 33;
ул. Семашко, 9а, 18, 21, 25, 25/2, 68.

Видео "РИР-Энерго"
Движение
ремонт магистрали
0
0
0
1
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить