Ночью возобновили движение по улице Гагарина
Правда, из-за завершения ремонта в нескольких домах сегодня отключат отопление.
Как сообщили в компании «РИР-Энерго», здесь была завершена реконструкция участка теплосети диаметром 500 мм. Энергетики заменили более 300 метров старых труб на новые - в современной ППУ-изоляции, которые обещают прослужить десятилетия.
Правда, из-за ввода новых труб в эксплуатацию, нескольким окрестным домам с 9:30 до 17:30 отключат отопление. В этот список попали:
ул. Гагарина, 57, 59, 61;
ул. Игнатьева, 30, 32, 33;
ул. Семашко, 9а, 18, 21, 25, 25/2, 68.
Видео "РИР-Энерго"
