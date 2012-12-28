Ночью возобновили движение по улице Гагарина

Правда, из-за завершения ремонта в нескольких домах сегодня отключат отопление.

ул. Семашко, 9а, 18, 21, 25, 25/2, 68.





Видео "РИР-Энерго"

Минувшей ночью в Липецке возобновили движение по одной из центральных улиц – Гагарина и улице Липовской. Ограждения убрали, машины поехали без ограничений.Как сообщили в компании «РИР-Энерго», здесь была завершена реконструкция участка теплосети диаметром 500 мм. Энергетики заменили более 300 метров старых труб на новые - в современной ППУ-изоляции, которые обещают прослужить десятилетия.Правда, из-за ввода новых труб в эксплуатацию, нескольким окрестным домам с 9:30 до 17:30 отключат отопление. В этот список попали:ул. Гагарина, 57, 59, 61;ул. Игнатьева, 30, 32, 33;