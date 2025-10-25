Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина
В Анапе обустроили вал для защиты от выбросов мазута
«На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала. Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом», — говорится в публикации.
В оперштабе отметили, что эта технология доказала свою эффективность зимой-весной 2025 года. В работах принимают участие специалисты МЧС России и «Кубань-СПАСа», задействовано 35 единиц техники.
При этом работы ведутся круглосуточно. Как уточнили в оперштабе, сетью накрыли уже 10 километров сформированного защитного вала.
