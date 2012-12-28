Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Липчанин пойдет под суд за кражу четырех дорогих бутылок вина и 29 пачек масла из магазина
30 минут назад
Китайцы планировали купить уран в Тбилиси и отправить через Россию
"В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками департаментов контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности, в Тбилиси задержаны трое граждан Китая за попытку покупки 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс., а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай", - сказал Маградзе.
Как отметили в СГБ, нелегально находящийся в Грузии гражданин КНР привез еще двух специалистов из Китая, которые начали активно искать уран по всей стране. По версии следствия, их действия координировали другие люди, находившиеся в КНР. Членов преступной группы арестовали, когда они должны были осуществить сделку по приобретению урана. Силовики провели обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.
Дело против граждан Китая возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок до 10 лет.
