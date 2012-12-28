Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
Информация о задымлении в школе по улице Автолюбителей поступила спасателям в субботу в 12:58. «Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м», — говорится в сообщении.
По данным агентства, пожар потушили. На месте происшествия работает дознаватель для установления причин и обстоятельств произошедшего.
