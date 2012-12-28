Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Российские АЗС предлагают проверить на качество топлива
«По данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», — говорится в письме НАС.
Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил в интервью «Известиям», что еще в 2023 году правительство ввело мораторий на проверки бизнеса, он действует до 2030-го как одна из мер поддержки бизнеса. Контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.
Как указано в письме НАС, сейчас фактически утрачен оперативный контроль за качеством топлива, что «может привести к массовым проблемам автовладельцев, потерям из-за недолива, аварийным ситуациям из-за несоблюдения правил безопасности». «Известия» направили запросы в Росстандарт, Минэнерго и Генпрокуратуру.
