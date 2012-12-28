Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Проверку ОСАГО по камерам планируют запустить в ближайшие месяцы
Пилот с проверкой ОСАГО в ряде регионов может заработать уже в ближайшие месяцы — до конца 2025 года, ожидают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Депутат пояснил, что водителям без ОСАГО в этих регионах будут сразу выписываться штрафы за нарушение. Но так как закон, ограничивающий количество штрафов за отсутствие полиса до одного в день, еще не приняли, предполагается, что, в случае запуска пилота в этих трех регионах, россиян будут штрафовать за каждое зафиксированное нарушение.
«Полноценная проверка со штрафами пока не запущена ни в одном регионе страны», — уточнил глава НСИС Николай Галушин.
При этом уже поступил запрос от Дептранса Москвы.
«У столицы самая высокая готовность к запуску проверки ОСАГО по камерам», — отметил Николай Галушин.
Уточнялось, что раньше всего там можно будет запустить автоматическую проверку двух категорий авто — грузовых и такси. Это связано с тем, что разрешения на эти категории выдает Москва, значит у города есть полный массив данных о владельцах таких ТС. В отношении прочих автомобилей информация находится у ГИБДД.
«Сама система проверки ОСАГО по камерам технически готова», — сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом обсуждений.
«Вместе с тем полноценный запуск проверки полисов по всей стране планируется на октябрь 2026 года. Причина — действующий у МВД крупный трехлетний госконтракт на автоматизацию системы. В перечне работ — проверка ОСАГО по камерам. Срок исполнения госконтракта — октябрь следующего года», — уточнили собеседники «Известий».
