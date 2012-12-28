Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
В России
сегодня, 15:30
Три новые остановки «Городского поезда» строятся в Тамбове
Цель проекта «Городской поезд» — обеспечить перевозку жителей Тамбова и ближайших населенных пунктов к местам работы и учебы максимально быстро, без пересадок, а также повысить пропускную способность основных улиц областного центра.
«Городские поезда» курсируют по маршрутам: «Тамбов – Бокино – Тамбов», «Тамбов – Селезни – Тамбов», «Тамбов – Котовск – Тамбов».
