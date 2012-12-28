Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Бывший мэр города Осинники задержан по уголовному делу
Силовики задержали экс-мэра города Осинники Кемеровской области Игоря Романова практически сразу после его отставки, которую утвердили в 22 октября местные депутаты.
«Они обеспечили заключение с администрацией округа 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене», – рассказали в СК.
Жилье предназначалось для переселенцев из аварийных домов и сирот. Ущерб бюджету достиг 6,5 млн рублей.
