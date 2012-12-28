Все новости
В России
58
54 минуты назад

Бывший мэр города Осинники задержан по уголовному делу

Силовики задержали экс-мэра города Осинники Кемеровской области Игоря Романова практически сразу после его отставки, которую утвердили в 22 октября местные депутаты.

Романова обвиняют в махинациях с социальным жильем, сообщает VSE42.Ru. По версии следствия, с 2018 по 2020 год мэр сговорился с директором местного КУМИ, своим заместителем по строительству и гендиректорами двух компаний ради хищения бюджетных денег.

«Они обеспечили заключение с администрацией округа 29 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир в доме на улице Ермака в Осинниках по заведомо завышенной цене», – рассказали в СК.

Жилье предназначалось для переселенцев из аварийных домов и сирот. Ущерб бюджету достиг 6,5 млн рублей.

коррупция
0
0
0
0
0

