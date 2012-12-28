Все новости
В России
72
сегодня, 15:44

В IT-отрасли упал спрос на специалистов и уровень зарплат

В отрасли IT начинается процесс, который ранее прошел, например, в колл-центрах банков и телекоммуникационных операторов — автоматизации простейших операций. Это существенно снижает потребность в разработчиках ПО невысокого уровня квалификации — junior-специалистах.

Из-за резкого ухудшения условий для IT-отрасли, объявленного государством этой осенью, крупнейшие в стране работодатели программистов начали «показательные увольнения», а средние IT-компании почти не нанимают новый персонал. Рост медианных зарплат в отрасли затормозился до 3% в год, став ниже, чем во многих других отраслях, — передает РБК.

В Петербурге впервые за три года наметилось резкое сокращение общей потребности бизнеса в IT-специалистах. По последним данным HeadHunter, предоставленным по запросу РБК Петербург, количество вакансий в категории «Информационные технологии» снизилось за год (к октябрю 2024г) на 24% (количество резюме, наоборот, возросло на 23%) — гораздо сильнее общего снижения спроса на рынке труда в Петербурге (-17%). При этом, из 22 IT-специальностей, фиксируемых платформой поиска работы, количество вакансий выросло за год только у 5, у остальных — снизилось.

В крупных компаниях уже с конца 2024 года, как утверждают СМИ, начались сокращения IT-персонала. В целом в отрасли идет «переход от экстенсивного роста к интенсивному», говорят ее представители. «В 2023–2024 годах мы наблюдали, что экстенсивный рост в ИТ выражался в массовом наборе junior-специалистов и запуске новых проектов; то есть развитие бизнеса достигалось, главным образом, за счет расширения масштабов. В текущем году ситуация изменилась: компании перестают просто увеличивать число сотрудников без особой стратегии, вместо этого автоматизируя, в том числе с помощью ИИ, ключевые производственные и бизнес-процессы, повышая квалификацию специалистов и сосредотачиваясь на высокодоходных, перспективных продуктах и проектах», — считают эксперты.

Как говорит учредитель TS Solution Михаил Зимин, для IT-компаний «стратегическая цель — сохранить ядро коллектива, но не наращивать ресурсы». «Это приводит к точечным, но показательным увольнениям, — утверждает он. — Под сокращение попадают неэффективные сотрудники и целые команды, чьи проекты либо закрыты из-за туманных перспектив, либо не показывают прибыль в текущих условиях. Падает спрос на аутстаффинг и резко сократилось количество вакансий для специалистов начального уровня-junior».

На оптимизацию штатов в IT влияет в том числе внедрение технологий ИИ, — считают эксперты.

В отрасли IT начинается процесс, который ранее прошел, например, в колл-центрах банков и телекоммуникационных операторов — автоматизации простейших операций. Это существенно снижает потребность в разработчиках ПО невысокого уровня квалификации — junior-специалистах. «Для junior-вакансий рост предложений уже сейчас заметно замедляется из-за переизбытка кандидатов. Вакансий становится меньше в мобильной разработке, поддержке устаревших информационных систем и QA, в том числе — из-за автоматизации», — полагают специалисты.

В то же время, «повышается потребность в высококвалифицированных специалистах, способных ставить задачи ИИ, адекватно интерпретировать результаты его работы и формировать новые инструменты ИИ», — добавляют эксперты.

В наиболее массовой специальности «программист, разработчик» спрос сократился (-45%) меньше, чем, например, у «системных аналитиков» (-55%), «тестировщиков» (-53%) и «аналитиков» (-50%).
айтишники
зарплаты
экономика
