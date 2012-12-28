В IT-отрасли упал спрос на специалистов и уровень зарплат

В отрасли IT начинается процесс, который ранее прошел, например, в колл-центрах банков и телекоммуникационных операторов — автоматизации простейших операций. Это существенно снижает потребность в разработчиках ПО невысокого уровня квалификации — junior-специалистах.