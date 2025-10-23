Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
В России
112
сегодня, 14:49
1
В Госдуме отменили налоговые льготы при продаже жилья
Льготы отменяются независимо от срока владения, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками.
Уточняется, что в случае принятия поправок льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками. На данный момент для освобождения от уплаты НДФЛ минимальный срок владения недвижимостью составляет три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. При вступлении нововведений в силу этот срок должен быть непрерывным: любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.
Помимо этого, предлагается скорректировать льготу, которая позволяет продать жилье и купить новое без налога вне зависимости от срока владения им. Пакет налоговых поправок предусматривает, что при ее расчете будут учитываться несовершеннолетние дети, студенты очной формы возрастом до 24 лет, а также дети любого возраста, которых суд признал недееспособными.
В случае если ребенок появился после регистрации перехода права на проданную квартиру, у семьи, согласно законопроекту, будет возможность приобрести новую и сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. В нынешней ситуации семья теряет льготу, если владеет долей более 50% в другой, большей по метражу квартире, однако теперь планируется сравнивать не только размеры, но и кадастровую стоимость жилья. При принятии поправок льгота не будет предоставлена семьям, которые продают большую по площади либо более дорогую квартиру и приобретают объект меньшего метража либо дешевле по стоимости.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)