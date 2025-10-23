Все новости
В России
112
сегодня, 14:49
1

В Госдуме отменили налоговые льготы при продаже жилья

Льготы отменяются независимо от срока владения, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками.

Госдума в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющий действующие льготы при продаже жилья, — пишет «Газета.Ru».

Уточняется, что в случае принятия поправок льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками. На данный момент для освобождения от уплаты НДФЛ минимальный срок владения недвижимостью составляет три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. При вступлении нововведений в силу этот срок должен быть непрерывным: любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.

Помимо этого, предлагается скорректировать льготу, которая позволяет продать жилье и купить новое без налога вне зависимости от срока владения им. Пакет налоговых поправок предусматривает, что при ее расчете будут учитываться несовершеннолетние дети, студенты очной формы возрастом до 24 лет, а также дети любого возраста, которых суд признал недееспособными.

В случае если ребенок появился после регистрации перехода права на проданную квартиру, у семьи, согласно законопроекту, будет возможность приобрести новую и сохранить льготу до 30 апреля 2026 года. В нынешней ситуации семья теряет льготу, если владеет долей более 50% в другой, большей по метражу квартире, однако теперь планируется сравнивать не только размеры, но и кадастровую стоимость жилья. При принятии поправок льгота не будет предоставлена семьям, которые продают большую по площади либо более дорогую квартиру и приобретают объект меньшего метража либо дешевле по стоимости.
льготы
недвижимость
налоги
Комментарии (1)

Татьяна
39 минут назад
Получается - заплати налог тому кто копеечки не внес.красава.
