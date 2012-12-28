Все новости
В России
85
сегодня, 14:03

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Это четвертое подряд снижение, но в этот раз регулятор выбрал более осторожный шаг на фоне ускорения инфляции и ухудшения ценовых ожиданий бизнеса.

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых, — говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания, — отмечается в сообщении.

Это четвертое подряд снижение ключевой ставки. Цикл смягчения денежно-кредитной политики стартовал в июне: ЦБ снизил ставку с исторического максимума в 21% до 20%. Затем еще дважды (на заседаниях в июле и сентябре) регулятор снижал ставку — сначала на 200 б.п., а затем на 100 б.п.

Инфляция идет ниже прогноза регулятора. По итогам третьего квартала ЦБ ожидал, что инфляция составит 8,5%, фактически же она составила 8% без учета сезонной корректировки, следует из данных Росстата. Но осенью рост цен ускорился по сравнению с летними месяцами, обращали внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

Инфляционные ожидания показали разнонаправленную динамику. Ожидания населения в сентябре остались на отметке в 12,6%, как и месяцем ранее, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Это минимальное значение показателя с сентября 2024 года. Предприятия же повысили свои ценовые ожидания, соответствующий индекс составил 19,6 п. Это было первым значительным повышением с января, указывал ЦБ в своем мониторинге. Ухудшение прогнозов бизнеса связано в том числе с увеличением с января 2026 года налогов, — поясняли в ЦБ.
ключевая ставка
экономика
