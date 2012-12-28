ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5% годовых. Это четвертое подряд снижение, но в этот раз регулятор выбрал более осторожный шаг на фоне ускорения инфляции и ухудшения ценовых ожиданий бизнеса.