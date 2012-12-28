Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Свыше половины детей мигрантов не прошли отбор в петербургские школы
После появления экзамена по русскому языку в школы Петербурга смогли поступить только треть детей мигрантов.
По его словам, к экзаменам допустили 990 человек, остальные не смогли правильно оформить документы. Среди основных причин неуспешной сдачи Потапенко назвал слабую адаптацию и недостаточное знание русского языка. Он уточнил, что часть детей удалось подготовить к экзаменам при поддержке Красного Креста, на организацию занятий был выделен грант в размере 1,5 млн руб.
Вице-губернатор также отметил, что оценивает ситуацию с межнациональными отношениями в Петербурге «на четыре с минусом». С начала 2025 года, согласно данным Потапенко, трудовые мигранты совершили более тысячи преступлений. При этом он подчеркнул, что серьезных конфликтов на национальной почве не было, но в СМИ нередко акцентируется внимание лишь на негативных примерах, тогда как позитивные случаи часто остаются без внимания. В пример Потапенко привел случай, когда таксист из Кыргызстана отговорил участницу Великой Отечественной войны отдавать деньги мошенникам. Также в момент аварии на Поцелуевом мосту мигранты первыми бросались в воду, чтобы спасти утопающих пассажиров автобуса.
