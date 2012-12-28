Все новости
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
На трех новых парковках в «Елецком» осталось уложить асфальт и включить свет
Общество
Ельчанка передала 2,9 миллиона рублей незнакомому человеку прямо на улице
Происшествия
Капремонт завершен в 80% домов по плану 2025 года
Общество
И на камнях растут деревья?
Общество
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
В магазине расплатились поддельной пятитысячной купюрой
Происшествия
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
В России
62
сегодня, 13:16

Свыше половины детей мигрантов не прошли отбор в петербургские школы

После появления экзамена по русскому языку в школы Петербурга смогли поступить только треть детей мигрантов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко заявил в ходе прямой линии на местном телевидении, что из 1,5 тысяч детей мигрантов, поступающих в петербургские школы, успешно сдали экзамен по русскому языку менее 500, — передает РБК.

По его словам, к экзаменам допустили 990 человек, остальные не смогли правильно оформить документы. Среди основных причин неуспешной сдачи Потапенко назвал слабую адаптацию и недостаточное знание русского языка. Он уточнил, что часть детей удалось подготовить к экзаменам при поддержке Красного Креста, на организацию занятий был выделен грант в размере 1,5 млн руб.

Вице-губернатор также отметил, что оценивает ситуацию с межнациональными отношениями в Петербурге «на четыре с минусом». С начала 2025 года, согласно данным Потапенко, трудовые мигранты совершили более тысячи преступлений. При этом он подчеркнул, что серьезных конфликтов на национальной почве не было, но в СМИ нередко акцентируется внимание лишь на негативных примерах, тогда как позитивные случаи часто остаются без внимания. В пример Потапенко привел случай, когда таксист из Кыргызстана отговорил участницу Великой Отечественной войны отдавать деньги мошенникам. Также в момент аварии на Поцелуевом мосту мигранты первыми бросались в воду, чтобы спасти утопающих пассажиров автобуса.
мигранты
русский язык
дети
