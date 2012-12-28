Все новости
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Открыта улица Гагарина: реконструкция теплосети закончилась
Общество
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
77
сегодня, 17:07

Власти хотят получить доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков

ФНС будет раскрывать заинтересованным органам исполнительной власти коммерческую информацию бизнеса, касающуюся товаров продовольственной корзины. Речь идет о формировании их стоимости, сделках, суммах доходов, расходов и прибыли хозяйствующих субъектов, которые и представляют сегодня налоговую тайну. Это также могут быть аудиторские заключения, консолидированная финансовая отчетность и иные документы. Законопроект, позволяющий органам власти получить доступ к этой информации, подготовил Минпромторг, сообщают «Известия».

Документ определяет ФНС ответственным органом за предоставление указанных сведений. По согласованию с Минэкономразвития служба должна будет установить порядок предоставления этой информации. Правительство же наделяется полномочиями по утверждению списка товаров продовольственной корзины, который при необходимости будет дополняться новой продукцией, а также по определению перечня органов исполнительной власти, которым будет предоставлено право получать от ФНС необходимую информацию.

Речь идет о компаниях, которые занимаются торговлей, поставками производимых или закупаемых товаров, оказанием услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен в соответствии с официальной методологией Росстата.

«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — говорится в документе.

Резкий рост стоимости ранее фиксировался на яйца, картофель, рыбу. Законопроект Минпромторга должен предотвращать такие скачки стоимости. Торговля отмечает, что и так уже предоставляет всю информацию, а доступ к данным налоговой службы может повлечь утечку коммерческих данных. Производители говорят, что наценки торговли на товары сегодня могут превышать оптовую стоимость в два-три раза.

Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
