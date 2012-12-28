Власти хотят получить доступ к налоговой тайне торговли и поставщиков

МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Документ определяет ФНС ответственным органом за предоставление указанных сведений. По согласованию с Минэкономразвития служба должна будет установить порядок предоставления этой информации. Правительство же наделяется полномочиями по утверждению списка товаров продовольственной корзины, который при необходимости будет дополняться новой продукцией, а также по определению перечня органов исполнительной власти, которым будет предоставлено право получать от ФНС необходимую информацию.
Речь идет о компаниях, которые занимаются торговлей, поставками производимых или закупаемых товаров, оказанием услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен в соответствии с официальной методологией Росстата.
«Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну», — говорится в документе.
Резкий рост стоимости ранее фиксировался на яйца, картофель, рыбу. Законопроект Минпромторга должен предотвращать такие скачки стоимости. Торговля отмечает, что и так уже предоставляет всю информацию, а доступ к данным налоговой службы может повлечь утечку коммерческих данных. Производители говорят, что наценки торговли на товары сегодня могут превышать оптовую стоимость в два-три раза.
