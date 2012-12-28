Все новости
В России
74
сегодня, 17:05

В России решили отложить введение категории МСП+

Запуск новой категории бизнеса МСП+ временно отложен, сообщили «Известиям» участники рынка. Такой статус могли получить компании, которые уже вышли за рамки малых и средних, но не готовы перейти в сегмент крупных. Ранее ожидалось, что механизм заработает в 2025 году.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили «Известиям», что сейчас в законодательстве нет четкого определения категории МСП+, поэтому в федеральном проекте не заложены меры поддержки для таких компаний. Тем не менее, власти продолжают обсуждать расширение категорий предпринимателей и выделение тех МСП, которые превышают порог средних, добавили в министерстве.

«Введение нового механизма перенесено на более поздний срок из-за необходимости детальной проработки», — отметил член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин.

По мнению эксперта, пилотный проект запустят не раньше 2026 года.

«Тем не менее, поправку в закон об МСП, которая закрепляет новую категорию, намерены внести до конца этого года», — уточнил управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член московской «Деловой России» Максим Барашев.

Кучмин также отметил, что причиной отсрочки введения механизма могла стать необходимость более тщательной подготовки.

«Например, требуется уточнить пороги выручки и численности компаний, а также продумать правила плавного выхода из режима поддержки», — добавил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко.

