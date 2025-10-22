Все новости
В России
114
сегодня, 17:01

В Госдуме призвали защитить права неверующих россиян от деятелей РПЦ

В Госдуме отреагировали на слова священника, предложившего женщинам отдавать часть доходов на нужды церкви.

Священнослужитель Кирилл Марковский заявил, что женщинам не нужно много денег и предложил им отдавать часть доходов на нужды церкви. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала представителя РПЦ, — она считает, что такие заявления только отталкивают россиян от церкви.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих. По нашей конституции церковь отделена от государства. И навязывать светскому обществу свое миропонимание по меньшей мере неэтично. А по большому счету, мне кажется, что это нарушение и церковных канонов», — заявила парламентарий.

Останина призвала РПЦ «урезонить» этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли женщин, — пишет «Газета.Ru».

«Остается только надеяться, что данный священнослужитель не является отражением взглядов РПЦ на то, как должна жить женщина, сколько должна получать и на то, что молодые женщины должны отдавать все деньги на создание храмов. Поэтому я в который раз уже думаю, что внутри РПЦ, тому отделу, который занимается взаимодействием с обществом, пора бы урезонить и какие-то этические каноны ввести для самих священнослужителей, чтобы они не оскорбляли наших женщин и не отталкивали их от храма», — считает Останина.

До этого иерей Кирилл Марковский высказал мнение, что зарплата 100 тысяч рублей – «небогоугодная роскошь» для женщин. По его словам, 90 тысяч из этой суммы должны уходить на нужды храма. Позже священник заявил изданию «Подъем», что оговорился и имел в виду под роскошью зарплату в миллион рублей. При этом Марковский добавил, что даже 150 тысяч рублей для женщины – «вполне адекватно». Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил в разговоре с RTVI, что рассуждения священника РПЦ о женских зарплатах – частное мнение.
