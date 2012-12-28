МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
В столичной школе произошла давка
Давка возле гардероба произошла в московской школе №548, медпомощь никому не потребовалась.
«Инцидент произошел 22 октября. После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников», — объяснил он.
По словам директора, сотрудники школы быстро разобрались в ситуации и открыли вторую дверь.
Никто из детей не пострадал и не обращался за помощью. Жалоб на произошедшее тоже не было.
Рачевский подчеркнул, что школа приняла меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем: потоки детей развели, дежурство усилили, а охранника дополнительно проинструктировали.
Сейчас в школе идет служебная проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности,— резюмировал директор.
